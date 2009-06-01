На Житомирщині чоловік продавав односельчан у трудове рабство

Правоохоронці Житомирщині викрили 39-річного жителя області, який продавав односельчан у трудове рабство до Чехії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМВС України в Житомирській області.

“Зловмисник отримував за продаж бригади з чотирьох людей для роботи на підприємстві близько 2 тис. євро”, - зазначив начальник відділу по торгівлі людьми УМВС Михайло СОРОКА.

За його словами, жертвами зловмисника стали чоловіки-заробітчани.

Як розповів один із чотирьох потерпілих, приїхавши до місця призначення, вони зустріли ще чотирьох своїх односельчан, які прибули сюди раніше. Підприємство розташоване на віддаленому хуторі, за 15 км до найближчого населеного пункту, огороджене по периметру, під цілодобовою охороною. Окремо розташовані будиночки для працівників, загалом їх там близько 20 осіб – всі вихідці з України, термін дії туристичних віз яких давно закінчився, а отже, фактично уже нелегальних мігрантів.

М.СОРОКА уточнив, що найбільшу загрозу для заробітчан становило устаткування та обладнання, на якому доводилось працювати. Подібні підприємства відносяться до категорії підвищеної небезпеки та вимагають посилених заходів щодо дотримання техніки безпеки. Однак на цьому виробництві були відсутні умови охорони праці.

За словами начальника відділу, при отримання травми лікування проводилось у чітко визначеного лікаря вдома і також за рахунок працівника. “42-річний Віталій у результаті нещасного випадку втратив два пальці правої руки, однак охоронці після надання йому першої медичної допомоги відвезли до одного з міст Чехії і залишили неподалік метро – без грошей та документів”, - розповів М.СОРОКА.

Він уточнив, що “такі заробітки тривали близько 8 місяців, допоки заробітчани не влаштували бунт, після якого їх відпустили без жодних матеріальних виплат. На той час кожен з них за встановленою системою оплати та накладення штрафів уже сам заборгував підприємству”.

Як пояснив правоохоронець, складність розкриття подібних злочинів полягає, з одного боку, в їхній прихованості, а з іншого – у низькій правовій обізнаності наших співгромадян.

“Жоден з потерпілих, допоки не перетнув кордон, не знав про існування у Чехії кримінальної відповідальності за порушення терміну туристичної візи, а це стало головним важелем роботодавців для шантажу працівників. Більше того, жоден із заробітчан після складного повернення додому не звернувся до міліції для припинення діяльності односельчанина, який продовжував вербувати людей у трудове рабство”, - зауважив М. СОРОКА.

Наразі відносно зловмисника порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України, якою передбачено покарання позбавленням волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без неї.

Розслідуванням вже встановлено 8 фактів продажу цим зловмисником людей у трудову експлуатацію.