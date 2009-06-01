Зареєстровано проект постанови про звільнення Оніщука

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про звільнення Миколи ОНІЩУКА з посади міністра юстиції України.

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Верховної Ради.

Проект постанови, ініційований народним депутатом Ігорем КАЛЄТНІКОМ (фракція КПУ), зареєстрований за № 4583 від 1 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Погоджувальної ради ВР лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО заявив, що «там є всі ознаки корупції. Треба розглянути як питання щодо міністра, так і щодо системи юстиції в цілому».

Лідер комуністів зауважив, що, за даними КПУ, через Міністерство юстиції відбувалось відмивання коштів на суму 3,5 млрд. грн.

Крім того, за словами П.СИМОНЕНКА, вирішення потребує й питання відставки міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА.

У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначив, що кадрові питання стануть предметом обговорення на додатковій Погоджувальній раді керівників фракцій.

При цьому, за словами В.ЛИТВИНА, кадрові питання будуть розглядатися у сесійній залі лише у тому випадку, якщо знайдуться голоси депутатів для ухвалення рішень.