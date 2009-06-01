Чому загинули породілля та малюк у пологовому будинку Путилі?

Уповноважений з прав людини Ніна КАРПАЧОВА відкрила провадження за зверненням жителя Верховинського району Івано-Франківської області Ігоря МАКОВІЙЧУКА щодо захисту права на належне службове розслідування факту недбалого ставлення медичних працівників Путильської центральної районної лікарні до своїх професійних обов’язків, що призвело смерті його 25-річної дружини Юлії та дитини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Н.КАРПАЧОВОЇ.

Заявник оскаржує отримані офіційні відповіді, які надійшли з Головного управління охорони здоров’я Івано-Франківської обласної держадміністрації, МОЗ України, Чернівецької прокуратури та Секретаріату Президента України.

Як з’ясовано Уповноваженим з прав людини, І.МАКОВІЙЧУК привіз вагітну дружину до пологового будинку Путильської ЦРЛ, у пологовий зал вона зайшла самостійно. “Коли у породіллі розпочалася кровотеча, медичні працівники не змогли надати їй кваліфікованої медичної допомоги. Після обстеження хворої фахівцями обласної лікарні виявилося, що районні лікарі неправильно вводили їй медикаменти, внаслідок чого за півтори доби перебування під крапельницею у легенях зібралося 5 літрів рідини. Жінка і її дитина загинули”, - зазначає прес-служба омбудсмана.

І.МАКОВІЙЧУК впевнений, що у разі своєчасного надання дружині кваліфікованої медичної допомоги цієї трагедії могло б не статися. Тому, на думку Н.КАРПАЧОВОЇ, він цілком справедливо вимагає проведення ретельного розслідування такого цинічного нехтування медичними працівниками своїми професійними обов’язками.

В рамках відкритого провадження Уповноважений з прав людини звернулася до міністра охорони здоров’я України Василя КНЯЗЕВИЧА з проханням дати доручення щодо проведення службового розслідування дій медичного персоналу Путильської центральної районної лікарні за участю представника Уповноваженого з прав людини, який є членом робочої групи Міністерства охорони здоров’я України з розробки інструкції щодо додержання прав пацієнтів – Юрія СИТНИКА.

Уповноважений з прав людини також заявила про готовність надати І.МАКОВІЙЧУКУ необхідну правову допомогу у разі його звернення до суду про відшкодування заподіяної йому шкоди, адже на утриманні молодого батька залишився трирічний син.