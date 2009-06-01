В Україні заборонили показувати російський фільм ”72 метри”

Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі на засіданні 28 травня обговорила картину Володимира Хотиненка «72 метри» (Росія), яка демонструвалася в ефірі телеканалу «Україна» 4 березня 2009 року.

У фільмі є як пейоративні висловлювання на кшталт «тут же член можно сломать» або «жопу развальцую», так і вислови, які комісія кваліфікувала як такі, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу» (порушення ст. 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»). Фільм оповідає про початок 90-х років, приведення до присяги на вірність народові України моряків Чорноморського флоту. Неоднозначні історичні події подано в картині ангажовано, трактування дано з точки зору офіційної політики російської держави, вважають у комісії.

Під час обговорення думки членів комісії розділилися. Поет Павло Мовчан пропонував звернутися до Нацради з питань телебачення і радіомовлення з вимогою позбавити ТРК «Україна» ліцензії.

Режисер Володимир Кметик і телеведучий Данило Яневський наполягали на тому, що НЕК має діяти виключно в правовому полі, а отже, має обмежитися перевіркою прокатного посвідчення картини.

«Якщо такий дозвіл було надано, то немає підстав карати компанію», - переконував колег пан Кметик.

Анатолій Мураховський, виконувач обов`язків голови Держтелерадіо, наполягав на тому, що державні чиновники, які видають прокатні посвідчення, є надто завантаженими, відтак відповідальність за дозвільні документи, які вони видають, мають нести мовники.

«В нас немає самоцензури і саморегуляції галузі. А чиновники не можуть впоратися з великою кількістю картин, що заходять у нашу країну. Тому треба написати звернення до телеканалів, щоб вони утримувалися від показу таких картин, навіть якщо ті і мають прокатне посвідчення», - пояснив він свою позицію.

Голова комісії Василь Костицький пропонував також звернутися до очевидців подій, зокрема адмірала Кожина, щоб отримати історичну оцінку подій, показаних у картині.

Яневський та Кметик також закликали колег утриматися від вказівки телеканалам щодо демонстрації картини «72 метри», а також ухвали будь-яких інших рекомендацій, оскільки таке звернення буде сприйнято як цензура. Однак НЕК не підтримала цю позицію.

Також НЕК із питань захисту суспільної моралі ухвалила рішення звернутися до Міністерства культури і туризму України з вимогою надати прокатне посвідчення на фільм «72 метри» (Росія). Тимчасом телеканал «Україна» повідомив ТК, що працює виключно в правовому полі і має прокатне посвідчення на фільм «72 метри» № 1259912603 від 29 грудня 2008 року.

Телекритика