Карпачова закликає захистити права осиротілих дітей Світлани Зайцевої

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА наполягає на необхідності вжиття невідкладних заходів прокурорського реагування щодо захисту майнових та особистих прав ветерана війни Євдокії ОБОЛЕНСЬКИХ і її підопічних – малолітніх дітей незаконно засудженої Світлани Зайцевої. При цьому омбудсман просить генпрокурора врахувати, що людина похилого віку, ветеран Великої Вітчизняної війни, втративши онуку "через помилки та зловживання працівників правоохоронних органів", сама опікується долею її трьох хворих малолітніх дітей-сиріт і не може належним чином захистити себе і свої права.

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі Обмудсмана, здійснюючи провадження у резонансній справі про захист прав малолітніх дітей незаконно засудженої 2001 року Світлани Зайцевої, Н.КАРПАЧОВА звернулася до Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА щодо захисту прав трьох осиротілих дітей Світлани Зайцевої, які нині перебувають під опікою 78-річної прабабусі, ветерана Великої Вітчизняної війни Євдокії ОБОЛЕНСЬКИХ.

Як відомо, Світлана Зайцева, відбуваючи покарання за злочин, якого не скоювала, захворіла у місцях позбавлення волі на туберкульоз і 2006 року померла. Опікуном трьох її малолітніх дітей виконком Макіївської міськради Донецької області призначив бабусю Тетяну БЕРЕЖНУ, а після її смерті – прабабусю Євдокію ОБОЛЕНСЬКИХ.

Ворошиловський районний суд міста Донецька прийняв постанову про грошове відшкодування дітям і опікуну завданої правоохоронними органами моральної і матеріальної шкоди. За словами Є.ОБОЛЕНСЬКИХ, левову частку належної дітям суми компенсації обманним шляхом забрав чоловік, котрий є її довіреною особою, мотивуючи цей вчинок необхідністю «розрахуватись із засобами масової інформації та суддею». Таким чином, з вини довіреної особи опікун позбавилася можливості вільно розпоряджатися коштами на утримання, лікування і харчування дітей.

За інформацією прес-служби Н.КАРПАЧОВОЇ, останьою краплею, що змусила 78-річну жінку відмовитися від послуг такого "довіреного", стала його відмова доправити дітей додому на канікули зі Святогорської школи-інтернату для дітей з різними формами туберкульозу, де вони лікуються і навчаються.

Уповноважений з прав людини вважає, що довірена особа перевищила обсяг дій повіреного, обманним шляхом розпорядилася коштами Євдокії ОБОЛЕНСЬКИХ проти її волі. "Подібні дії є порушенням положень статей 1004, 1006 Цивільного кодексу України і можуть кваліфікуватися як такі, що містять елементи складу злочину", - повідомили у прес-службі уповноваженого.

Детальніше про цю справу: ГПУ відзвітувала про справу громадянки, помилково засудженої за вбивство

Сім`я безневинно засудженої матері трьох дітей отримає 2 млн грн