Російська журналістка попросила політичного притулку в Фінляндії

Російська журналістка та правозахисник Олена Магльована попросила політичного притулку у Фінляндії, повідомляє російська газета «КоммерсантЪ». Журналістка волгоградської газети «Свободное слово» відмовилась повертатись додому після участі у фінсько-російському громадянському форумі в Гельсінкі після того, як суд визнав серію її публікацій про тортури над засудженим чеченцем у колонії «недостовірними».

За словами голови комітету із захисту прав людини Республіки Татарстан Сергія Князькіна, Магльована не згодна із рішенням суду, винесеним за позовом Федеральної служби виконання покарань, і відмовляється давати спростування. У публікаціях, що стали предметом позову, стверджувалось, що засудженого до 5 років позбавлення волі за незаконне зберігання зброї чеченця Зубайра Зубайраєва піддавали тортурам у волгоградській колонії через його національність. Магльованій присудили штраф у розмірі 200 тисяч рублів (близько $6,5 тисяч) та зобов`язали опублікувати спростування.

Олена Магльована закінчила Волгоградський педагогічний університет, з 2008 року працювала журналістом вісника громадянського суспільства Civitas та співпрацювала з низкою правозахисних видань. Вона писала про корупцію та проблеми в`язнів у волгоградських колоніях і була головним редактором сайту пам`яті Олександра Литвиненка.

У головному управлінні Федеральної служби виконання покарань у Волгоградській області заявили, що трактують рішення журналістки як «небажання платити гроші» та «усвідомлення втраченої репутації».

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