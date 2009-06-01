Вкладники «Еліта-Центру» звинувачують Черновецького

Київська міська державна адміністрація зірвала терміни підписання попередніх договорів на переуступку права вимоги і відновлення порушених прав на отримання житла з інвесторами «Еліта-Центр», повідомив УНІАН голова правління ГО «Центр правозахисту» Юрій ФЕДОРЕНКО.

За його словами, 19 травня закінчився термін укладення попередніх договорів з інвесторами «Еліта-Центр», проте жоден такий договір підписаний не був.

Згідно з рішенням Київради від 16 жовтня 2008 року, зазначив Ю.ФЕДОРЕНКО, попередні договори на переуступку права вимоги і відновлення порушених прав на отримання житла з інвесторами «Еліта-Центр» КМДА має укласти впродовж трьох місяців з дня надходження заяви від потерпілого. Цим же документом передбачено обов`язкове укладання основного договору з потерпілими на компенсацію збитків не пізніше одного року з моменту підписання попереднього.

«Відмовляючись підписувати з потерпілими «елітовцями» попередні договори, команда київського мера фактично ігнорує рішення Київради і підставляє Президента, який видав вже три укази для вирішенням проблем потерпілих «елітовців», - зазначив Ю.ФЕДОРЕНКО. Він вважає, що причиною зриву термінів підписання договорів є відсутність будівельних робіт на виділених у березні 2006 року Київрадою земельних ділянках - ні на жодній із 19-ти будівельні роботи навіть не розпочиналися.

На думку Ю.ФЕДОРЕНКА, столична влада тільки створює ілюзію турботи. Він вважає, що ініціатива мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО повторно продати земельні ділянки, які належали компаніям «Еліта-Центр», дадуть змогу КМДА «вкотре обдурювати «елітовців».

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2006 р. було порушено кримінальну справу за фактами шахрайства рядом будівельних компаній. В результаті афери групи компаній «Еліта-Центр» у Києві постраждали понад 1760 чоловік. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь у зведенні будинків у різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Загальна сума привласнених грошей вкладників становить близько 100 млн. дол.

16 жовтня 2008 року Київрада затвердила порядок відшкодування інвестицій вкладникам у зведення будинків групою компаній «Еліта-Центр».