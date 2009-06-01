Чиновники обговорюватимуть питання боротьби зі злочинами проти дітей

2 червня - 9-30 - В МВС України відбудеться зустріч заст. міністра, начальника кримінальної міліції Володимира Євдокимова, радника міністра з прав людини та гендерних питань Катерини Левченко, керівництва Укрбюро Інтерполу, Департаменту кримінальної міліції у справах дітей з делегацією Департаменту громадської безпеки поліції Турецької Республіки, під час якої будуть обговорюватися питання боротьби зі злочинами проти дітей (знущання, сексуальна експлуатація, розшук безвісти зниклих тощо). По закінченні зустрічі запланована прес-конференція (вул. Богомольця, 10). Потрібна акредитація. Телефони: 254-96-32, 254-75-20, 256-11-01.