2 червня - 10-00 - Прес-конференція на тему: «Хто стоїть за вбивством захисника Жукового острова?». 26 травня було вбито Олександра Гончарова, мешканця района Корчувате, котрий намагався припинити незаконний намив піску на території заказника «Жуків Острів». На прес-конференції екологи та журналісти викладуть власну версію причин трагедії . Учасники: Моніка Матеова, дружина загиблого та свідок вбивства; Володимир Борейко (Київський еколого-культурний центр); Олексій Василюк (Національний екологічний центр України); Олексій Кутєпов, журналіст, Андрій Рипінський, ГО «Корчувате – наш дім» та інші (“Укрінформ”, ул.Б.Хмельницького, 8/16). Телефон: 8067-467-62-53.