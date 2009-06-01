2 червня - 10-00 - Міжнародна організація ЕКПАТ разом з Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда-Україна» проведуть засідання виїзного прес-клубу з нагоди оприлюднення результатів дослідження «Форми жорстокого поводження з дітьми за допомогою інформаційних та комунікаційних технологій». Запрошені: Катерина Левченко - радник міністра внутрішніх справ України, президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда-Україна»; Ольга Швед - консультант ЕКПАТ з країн СНД; Тетяна Бухтіарова - т.в.о. начальника департаменту кримінальної міліції у справах дітей МВС України, а також представники неурядових організацій Білорусії, Молдови та Росії (готель «Козацький», велика зала, вул. Михайлівська, 1/3). Потрібна акредитація. Телефони: 205-37-36, 205-36-94.