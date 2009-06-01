Мітинг біля Кабінету міністрів України на захист конституційного права громадян на мирні збори

2 червня - 14-00 - Представники ВО «Молодь – надія України» та ГК «Громадський спротив України» проведуть мітинг біля Кабінету міністрів України на захист конституційного права громадян на мирні збори. У середу, 3 червня, до порядку денного засідання Верховної Ради України включено проект Закону про порядок організації і проведення мирних заходів № 2450, підготовленого КМУ (вул. Грушевського, 12/2).

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