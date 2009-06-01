3 червня - 14-30 - Розпочнеться засідання парламентського Комітету з питань соціальної політики та праці. Питання: Про внесення змін до Кодексів України щодо запровадження відповідальності за примушення працівників до добровільного обмеження свого права на працю; Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (щодо встановлення мінімального розміру пенсії по інвалідності та у разі втрати годувальника не менше прожиткового мінімуму) та інші (вул.. Банкова, 6-8, к. 525) Вхід за картками акредитації.