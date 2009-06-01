Помер один із основних свідків у справі Гонгадзе

Після багаторічного перебування у комі помер генерал Едуард Фере.

Про це "Українській правді" повідомила речник МВС Інна Кисіль.

Фере перебував у комі близько шести років, весь цей час він лежав у госпіталі МВС.

З 1995 по 2000 рік Едуард Фере був керівником апарату міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка.

Після відставки Кравченка в розпал справи Гонгадзе Фере перейшов працювати радником в Державне управління справами, яке очолював також нині покійний Юрій Дагаєв, в минулому високопосадовий міліцейський начальник і соратник Кравченка.

Едуард Фере вважався одним із важливих свідків у справі Гонгадзе, Генпрокуратура неодноразово надсилала запити на його допит, однак це було неможливо через кому.

Вважається, що Фере був близьким до керівника міліцейської наружки Олексія Пукача, який звинувачується у вбивстві Гонгадзе.

Церемонія проводів Едуарда Фере призначена на вівторок в Центрі культури МВС на вулиці Богомольця.

Поховати Фере збираються на кладовищі на Берковцях.