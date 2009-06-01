Творча інтелігенція - про переговори в кімнаті без вікон, без дверей

Директор Інституту літератури ім. Т.Шевченка, радник Президента України з гуманітарних питань Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, поет, перекладач, драматург Іван ДРАЧ, директор Української кінофундації Андрій ХАЛПАХЧІ та голова Національної спілки майстрів народного мистецтва України Євген ШЕВЧЕНКО від імені творчої інтелігенції закликають Партію регіонів та БЮТ до ведення переговорів щодо створення широкої коаліції на засадах відкритості та публічності.

Про це М.ЖУЛИНСЬКИЙ, І.ДРАЧ, А.ХАЛПАХЧІ та Є.ШЕВЧЕНКО заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Останнім часом ми часто чуємо, що між Партією регіонів та БЮТ ідуть переговори про те, що буде створено широку коаліцію. Прекрасно, хай буде створено. Всі ми за це, і Президент також за це, бо це – гарантія роботи Верховної Ради, отже й пошуку виходу з економічної кризи. Але чому така таємниця? Чому представники цих двох політичних сил на люди виносять, що ніяких домовленостей не має, а насправді ідуть якісь переговори? На що вони спрямовані? Громадськість хоче знати. Яка мета? Мета – переписати Конституцію? Але чому в таємниці?”, - запитав М.ЖУЛИНСЬКИЙ.

На його думку, кулуарна підготовка змін до Конституції, метою яких є зміна форми обрання керівника держави, є недопустимою без громадського обговорення.

“Ми знаємо, до чого призвели зміни до Конституції, запропоновані МОРОЗОМ (лідером Соціалістичної партії України Олександром МОРОЗОМ – УНІАН)... Це має бути відкрито. Хай люди знають! Народ хоче сам обирати Президента країни. А, наскільки стає нам відомо, є плани, що він обиратиметься у парламенті. На якій підставі?”, - додав він.

“Ми відчуваємо тривожні розряди в суспільній і в політичній атмосфері України. Це говорить про те, що ті надії і сподівання, що нарешті запрацює Верховна Рада, що нарешті знайдеться порозуміння і зближення між політичними силами в ім’я підтримки України в умовах економічної кризи, поки ще не виправдалися. Нас дуже хвилює те, що всі зусилля України сьогодні докликатись до консолідації задля зближення набувають дещо таких утаємничених форм”, - підкреслив М.ЖУЛИНСЬКИЙ.

У свою чергу, І.ДРАЧ нагадав, що гласність та демократія є головними досягненнями Помаранчевої революції. “І в той час, коли дев’ятий вал цієї гласності десь існує там в Кабміні, на сьомому поверсі, кімната, вона без вікон, без дверей, як у казках, і в тієй кімнаті протягом довгого часу відбуваються всі ті переговори, а люди нічого не знають. То як же це співвідноситься ця кімната з найбільшим завоюванням – демократією?”, - поцікавився поет.

Є.ШЕВЧЕНКО також вважає, що прямі вибори Президента України є важливішим правом громадян на формування влади. “Ніхто не має права забрати у людей право на вибори Президента і вибір тих органів влади, які будуть реалізовувати політику в державі. Для нас, для України, для розвитку незалежної держави це є негативним сигналом. На мій погляд, сьогодні всі політичні сили, які на всеукраїнському Майдані хочуть зреалізувати свої програми, мають зупинитися, обдумати, і найголовніше – повернути віру: віру в життя, у майбутнє цієї держави. Мені хотілося б, щоб виключно всі політичні сили схаменулися і на перше місце поставили все ж таки питання розбудови держави”, - заявив він.

На думку А.ХАЛПАХЧІ, питання консолідації усіх політичних сил та створення коаліції сьогодні “в уявленні народу абсолютно не співпадає”.

“Така втаємничена коаліція нагадує мені знову ж комунальну кухню, коли двоє сусідів збираються у коаліцію проти третього. А нам дійсно потрібна консолідація. Нам дійсно треба так, щоб і політичні супротивники, сідаючи за стіл переговорів, розуміли один одного і дійсно працювали на користь цієї країни, а не на те, щоб щось ще від неї відхопити”, - наголосив він.