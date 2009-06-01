У Донецьку відбувся конкурс краси серед жінок в інвалідних колясках

Донецьку пройшов фінальний тур Відкритого конкурсу краси серед жінок у інвалідних колясках «Краса без перешкод».

Як повідомила УНІАН один з організаторів конкурсу, голова Краматорської міської громадської асоціації інвалідів «Форум» Світлана ФОМІНА, відбірковий тур серед дівчат-інвалідів відбувся раніше в Інтернеті. З 80 дівчат, які подали заявки, були відібрані 10 фіналісток, які й постали сьогодні перед журі і глядачами на сцені Донецького драматичного театру.

Учасниці фіналу приїхали не лише з Донецької області, були також представниці Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Луганської, Київської областей.

«Ми хотіли зібрати дівчат для того, щоб показати, що вони нормальні люди і стараються не стільки для себе, скільки для суспільства… Це такі ж молоді люди, які теж хочуть повноцінно жити, вчитися, любити», – сказала С.ФОМІНА.

У рамках конкурсу кожна учасниця розповіла про себе і виконала танець, сидячи в інвалідному візку.

Переможцем конкурсу – «Міс на колясці» – була названа Сніжана САФОШКІНА з міста Слов`янська Донецької області, першою віце-міс стала Юлія КОЗЛЮК із міста Києва.

Переможці й учасники конкурсу отримали різні подарунки.