Зміни клімату забирають життя 300 тисяч людей на рік

Посухи, повені, скорочення врожаю через глобальне потеплення клімату забирають життя близько 300 тисяч людей за рік, а на 2050 рік ця кількість може досягти 500 тисяч, попереджає організація Global Humanitarian Forum, яку очолює колишній генсек ООН Кофі Аннан.

"Зміна клімату завдає реального і значного збитку в усьому світу, від нього страждають і суспільства, і окремі люди", - заявив Аннан, слова якого цитує британський журнал New Scientist.

Більшість жертв кліматичних змін пов`язана з поступовою деградацією екосистем і скороченням урожаїв, що веде до масового недоїдання і хвороб, а також з посухами і повенями, частота яких зростає мірою зростання температур. При цьому близько 90% жертв потепління живуть в країнах, що розвиваються.

Аннан закликав бути відкритішими на переговорах з країнами, що розвиваються, на кліматичному саміті в Копенгагені, наміченому на грудень цього року, і зазначив, що життєво важливо почати діяти саме зараз.

"Забруднення довкілля має ціну, і ця ціна повинна бути сплачена забруднювачем. На долю 15 найменш розвинених країн припадає менше 1% викидів вуглекислого газу, проте саме вони зараз сильніше за всіх страждають від пов`язаних з парниковим ефектом наслідків", - заявив екс-генсек ООН.

РІА “Новости”