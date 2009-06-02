ВР перейнялася трудовою зайнятістю засуджених

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо розвитку трудової діяльності засуджених)».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 339 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Даним законопроектом передбачається внести зміни до Закону України «Про місцеві державні адміністрації». Зокрема, передбачено, що місцева державна адміністрація бере участь у залученні виробничих потужностей підприємств установ виконання покарань для соціально-економічного розвитку регіонів та здобуття засудженими професій, що користуються попитом на ринку праці.

Також даним законопроектом передбачається внести зміни до Закону України «Про зайнятість населення», якими передбачено, що уряд та місцеві держадміністрації мають приймати програми зайнятості населення, спрямовані на створення нових робочих місць для засуджених за межами установ виконання покарань, а також мають сприяти суспільно корисній зайнятості засуджених безпосередньо на підприємствах установ виконання покарань (майстернях, центрах трудової адаптації) шляхом здійснення заходів інвестиційної політики.