Депутати хочуть заборонити адміністрації тюрем читати листи в`язнів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення права осіб, що тримаються під вартою, та засуджених осіб на безперешкодне листування з адвокатом)”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 377 із 437 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом вносяться зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України та закону України „Про попереднє ув’язнення”. Ними передбачається запровадити норму про заборону перегляду кореспонденції адміністративними органами установ виконання покарань та місць тримання під вартою, яку засуджені та особи, що тримаються під вартою, відправляють адвокату і, відповідно, отримують від нього.

В той же час в Мін’юсті позитивно оцінили намір ВР заборонити перегляд листування ув’язнених з адвокатами.

«Це значний крок у адаптації національного законодавства до європейських норм», - зазначив перший заступник Міністра юстиції України Євген КОРНІЙЧУК , повідомили УНІАН у прес-службі УСДП.

За словами Є.КОРНІЙЧУКА, зміни удосконалюють Закон України «Про попереднє ув’язнення» та Кримінально-виконавчий Кодекс України. Ними встановлюється, що кореспонденція, яку особи, взяті під варту, адресують Уповноваженому ВР з прав людини, Європейському суду з прав людини, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій та прокуророві, перегляду не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подачі. Кореспонденція, яку особи, взяті під варту, одержують від зазначених вище органів та осіб, також не підлягає перегляду.

«Раніше в законодавстві була така норма, але вказувалося, що не переглядаються «пропозиції, заяви і скарги». Але ж щоб оцінити, що саме це за документ, його все одно читали, тому цей перелік узагальнили і назвали його кореспонденцією. Крім того, до переліку адресатів доданий ще такий важливий суб’єкт, як захисник – встановлюється заборона перегляду адміністративними органами установ виконання покарань та місць тримання під вартою кореспонденції, яку засуджені та особи, які тримаються під вартою, відправляють адвокату або отримують від нього», - сказав він.

Є.КОРНІЙЧУК зазначив, що проект підготовлений з метою приведення законодавчих актів України у відповідність до вимог статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка була ратифікована Законом України від 17.07.1997 р. № 475-97/ВР. За словами першого заступника міністра юстиції, його прийняття в цілому дозволить усунути неузгодженість чинного законодавства України з положеннями Конвенції, що не тільки буде відповідати проголошеному конституційному принципу верховенства права, але й усуне проблеми при практичному застосуванні положень чинного законодавства та дозволить у майбутньому уникати констатації Європейським судом з прав людини порушення Україною статті 8 Конвенції та дозволить уникнути витрат з державного бюджету на виплати сум компенсацій, присуджених Європейським судом.