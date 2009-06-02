У середу, 3 червня, об 11.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться прес-конференція на тему: «Чи вплине нове законодавство на корупцію в Україні» (українське хабарництво очима міжнародних експертів)". Організатор - Київська міська організація Національної спілки журналістів України.

У заході візьмуть участь: Драго Кос - президент організації «Група держав проти корупції» (GRECO) при Раді Європи, голова Комісії із запобігання корупції Республіки Словенія; Посол Аке Петерсен - представник Генерального секретаря Ради Європи із координації програм співпраці з Україною; Вільям Тренор - декан Школи права Фордгемського університету (Нью-Йорк, США).

Експерти висвітлюватимуть важливість запровадження кодексу професійної етики для державних службовців, включаючи положення про конфлікт інтересів, а також комплексної ефективної системи звітності держслужбовців щодо фінансових та інших інтересів за межами служби. Візит експертів у Київ планує їхню участь у парламентському слуханні в Комітеті Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією законопроектів, внесених групою народних депутатів 14 травня 2009 року.