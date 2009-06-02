Студенти принесуть Тимошенко шовкові шнурки на знак ”останнього попередження”

У четвер, 4 червня, о 16:00 в Києві біля Кабінету Міністрів України, а також в інших містах України студентські та молодіжні організації проведуть акцію протесту проти комерціалізації освіти.

Як повідомили УНІАН у Незалежній студентській профспілці "Пряма Дія", студенти вимагають повністю відмінити прийняті постанови та розпорядження, котрі дозволяють вводити плату за цілий ряд послуг у вузах.

«Постанови No.369 і No.133 та розпорядження No.416-р Кабінету Міністрів передбачають дозвіл вузам запроваджувати оплату за усі пропущені студентами практичні, лабораторні та семінарських заняття, за доступ до інтернету, за вчасно не здані в бібліотеку книжки тощо. Цей дозвіл оформлений як набір нових платних послуг», - йдеться у тексті повідомлення.

На думку незалежних студентських профспілок та молодіжних організацій, дії уряду фактично «узаконюють хабарництво у вузах».

Студенти виступають проти скорочення державного замовлення на всі спеціальності не менше ніж на 10%, вважаючи, що таке скорочення є неприпустимим за нинішніх соціально-економічних умов. "Освіта це не привілей, а право для всіх", - заявляють організатори акції.

Крім того, студенти протестуватимуть проти намірів Міністерства освіти і науки позбавляти стипендії всіх, хто за результатами семестру матиме хоча б одну "трійку". На думку студентів, такі освітянські ініціативи Кабміну на фоні посилення фінансово-економічної кризи загрожують збільшенням рівня корупції у сфері освіти та зростанням злочинності серед молоді.

У студентській профспілці «Пряма дія» заявляють, що Міносвіти не хоче консультуватися з молоддю з приводу доцільності нововведень.

Під час акції протесту студенти передадуть прем`єру Юлії ТИМОШЕНКО символічні шовкові шнурки на знак "останнього попередження".