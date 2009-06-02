ЄС не визнає парламентські вибори у Південній Осетії

Європейський Союз заявляє про невизнання парламентських виборів у Південній Осетії.

Про це йдеться в заяві Чеського головування в ЄС від імені Європейського Союзу, текст якої передано УНІАН.

“ЄС не визнає законність цих “виборів”, ні їх результати”, - зазначається у заяві.

У заяві наголошується, що ці вибори не сприяють пошуку мирного та остаточного врегулювання ситуації в Грузії.

“ЄС підкреслює свою чітку підтримку суверенітету та територіальної цілісності Грузії в її міжнародно-визнаних кордонах”, - наголошується у документі.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня п. р. у невизнаній республіці Південна Осетія відбулися парламентські вибори.

Південна Осетія проголосила про свою незалежність від Грузії у серпні 2008 року після російсько-грузинської війни. Незалежність Південної Осетії визнали лише Росія та Нікарагуа.