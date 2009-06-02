Екологи пов’язують вбивство свого колеги з його громадською діяльністю

Громадські активісти та екологи пов’язують вбивство Олександра Гончарова, який займався захистом земель заказника «Жуків острів», з його громадською діяльністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на прес-конференції за участі представників низки громадських організацій, які виступають на захист території Жукового острова від незаконної діяльності забудовників та видобувачів піску.

У прес-конференції взяли участь: голова правління громадської організації «Корчувате – наш дім» Андрій РЕПІНСЬКИЙ, який представляв інтереси громадян, що проживають на території, біля Жукового острова; директор Київського еколого-культурного центру Володимир БОРЕЙКО; заступник голови Національного екологічного центру України Олексій ВАСИЛЮК, активіст громадської ініціативи «Збережемо старий Київ» Ігор ЛУЦЕНКО. Також у заході взяв участь журналіст телеканалу ICTV Олексій КУТЄПОВ, який останнім часом разом з О.Гончаровим робив фоторепортажі з місць незаконного намиву піску.

В.БОРЕЙКО наголосив, що на сьогодні на Жуковому острові здійснюється незаконний видобуток піску, і на це не реагують ні правоохоронні органи, ні представники державної та міської влади. На його переконання, лише громадськість разом з журналістами має захистити природоохоронну територію, доклавши до цього всіх зусиль.

Він поінформував, що О.Гончаров неодноразово писав звернення та скарги в різні інстанції про ситуацію в заказнику. Водночас на Жуковому острові та інших природоохоронних територіях екологи виявляли нові гідронамиви. В.БОРЕЙКО висловив переконання, що видобуток піску, зокрема, на Жуковому острові, «кришують» представники місцевої влади, оскільки на цю територію без відповідних дозволів не можна провезти важку техніку та використовувати її такий тривалий час.

«На місці Гончарова міг бути будь-хто з присутніх тут екологів чи журналістів. Просто влада сьогодні взагалі не захищає наших громадян при виконанні службового і громадського обов’язку, - сказав В.БОРЕЙКО. - Я на 99% впевнений, що вбивство Гончарова – це справа рук саме цих кримінальних структур, які видобували пісок».

Він також звернув увагу на те, що О.Гончарова було вбито буквально через день після того як «браконьєрам», проти яких він виступав, заборонили видобувати пісок на Жуковому острові. На переконання В.БОРЕЙКА, це є підтвердженням того, що вбивство пов’язано з намивом піску.

Він також вважає, що сьогодні всі ЗМІ та екологи мають привернути увагу громадськості до справи О.Гончарова, оскільки міліція вважає це вбивство побутовим.

У свою чергу, заступник голови Національного екологічного центру України О.ВАСИЛЮК повідомив, що лише його центр за останні п’ять років подав понад 600 скарг по Жуковому острову, щоб зберегти його заповідну зону. Водночас, навіть сьогодні, після вбивства людини, на Жуковому острові і вдень, і вночі продовжуються незаконні роботи з гідронамиву, і жодної реакції з боку держави на це немає.

За словами активіста громадської ініціативи «Збережемо старий Київ» Ігоря ЛУЦЕНКА, дружина О.Гончарова заявила міліції, що вбивство її чоловіка не могло бути вчинене на побутовому грунті, адже їй та чоловіку незадовго до вбивства погрожували саме ті люди, які займалися видобутком піску на Жуковому острові. Разом із тим, у міліції, за словами І.ЛУЦЕНКА, повідомили зовсім інші «перекручені» відомості щодо цієї справі.

«Можливо, це технічна помилка, але все одно це викликає велику підозру, що міліція може бути необ’єктивною», - сказав І.ЛУЦЕНКО.

«Десь на 98,5% ми вважаємо цей злочин пов’язаним з діяльністю Гончарова по протесту проти намиву піску», - додав він.

У свою чергу, журналіст О.КУТЄПОВ також підтвердив, що подружжю Гончарових погрожували фізичною розправою, про що йому також говорила дружина вбитого.

«Чому я вважаю смерть пов’язаною з піском: не взято жодної речі, тобто пограбування відпадає», - сказав журналіст. Крім того, за його словами, вбивство здійснено біля будинку О.Гончарова, а цей будинок знаходиться в такому місці, де випадково люди не ходять, і саме помешкання знайти важко. (Будинок О.Гончарова знаходиться на Жуковому острові на відстані 800 метрів від місця видобуток піску).

О.КУТЄПОВ вважає, що вбивство еколога є прецедентом для журналістів.

«Зараз це такий переломний момент – хто залишиться стояти, хто впаде… Вбивають героя, який покликав журналістів, а завтра вбивають самих журналістів. Це перевірка на «вошивість» всієї журналістики: зламатися, відступити чи ми йдемо до кінця. Це такий момент випробування, і от хто переможе, той і запанує. Якщо переможе практика «кришування», залякування і беззубості журналістики, тоді країна просто програла», - переконаний О.КУТЄПОВ.

Він також зазначив, що зараз вся увага преси має бути зосереджена на сім’ї Гончарова і на правоохоронних органах.

Екологи, присутні на прес-конференції, повідомили, що мають намір надалі звертатись до судових органів та органів влади з метою захистити Жуків острів. Крім того, вони порушуватимуть питання щодо збільшення території заказника «Жуків острів» до 1632 га та скасування рішення Київради про те, що заповідна територія становить лише 196 га. Вони також вимагатимуть скасування всіх землевідводів на острові, починаючи з 1999 року, коли було прийняте рішення про створення заказника.

*** 26 травня о 12.30 у дворі свого будинку двоє невідомих убили 59-річного жителя Голосіївського району міста Києва О.Гончарова. Ці ж особи побили його дружину. Останні два роки до смерті О.Гончаров добивався припинення незаконного видобутку, намивання і продажу піску на Жуковому острові декількома комерційними фірмами. Напередодні він водив на місця незаконного видобутку піску знімальну групу телеканалу ICTV.