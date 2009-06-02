Студенти лякають Тимошенко безробітними бакалаврами

Студентські організації протестують проти намірів Кабінету Міністрів України затвердити зменшення обсягів прийому на навчання до державних вищих навчальних закладів у 2009 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Студентського захисту та Національного студентського союзу, на завтрашньому засіданні уряд додатково збирається позбавити права отримувати вищу освіту за державні кошти близько 10% студентів.

Зокрема, із посиланням на проект постанови Кабінету Міністрів України „Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2009 році”, цьогоріч на підготовку спеціалістів (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) передбачається прийом - 74,8 тис. осіб, у тому числі за денною формою навчання – 57,8 тис. осіб, або на 10,4 відсотка та на 10,3 відсотка менше, ніж у 2008 році. На підготовку магістрів (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) передбачається прийом – 35,7 тис. осіб, у тому числі за денною формою навчання – 29,7 тис. осіб, або відповідно на 9,2 та на 8,8 відсотка менше, ніж у 2008 році.

За словами президента Національного студентського союзу України Анатолія ІГНАТОВИЧА, останні декілька років в Україні спостерігалося значне зростання кількості осіб, які зараховувалися на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. "У цьому та наступних роках ми спостерігатимемо тенденцію, коли кількість осіб, які отримуватимуть диплом бакалавра, значно зростатиме порівняно із попередніми роками. Однак, бакалаври і досі практично не сприймаються на ринку праці, тому теперішні студенти, яким не вдасться отримати повноцінну освіту (спеціаліста або магістра), в кращому випадку можуть збільшити статистику безробітних, а в гіршому – поповнити лави злочинців”, - зазначив А.ІГНАТОВИЧ.

“В разі прийняття урядом остаточного рішення про скорочення державного замовлення на підготовку спеціалістів та магістрів громадська ініціатива „Студентський захист” буде ініціювати конституційне подання народних депутатів щодо визначення законності рішення уряду. Не має майбутнього країна, в якій уряд намагається залатати бюджетну дірку за рахунок студентів”, - вважає координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ.