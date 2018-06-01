Шахтарі Донбасу обурюються: Кабмін фінансує промисловість Росії

Шахтарі Донбасу обурюються: Кабмін фінансує промисловість Росії

16:46, 02 червня 2009
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У Києві знову лунає стукіт шахтарських касок. Близько тисячі гірняків з Донеччини пікетують Кабмін та Верховну Раду з вимогою відновити прийом вугілля, що видобувається їхніми шахтами...

У Києві знову лунає стукіт шахтарських касок. Близько тисячі гірняків з Донеччини пікетують Кабмін та Верховну Раду з вимогою відновити прийом вугілля, що видобувається їхніми шахтами.

Дивись, це Кабінет міністрів. Тут Юлька сидить, – пояснює літній гірник своєму молодому колезі, підходячи до будівлі уряду.

Тут уже на них чекають сотні інших шахтарів. Як і водиться, усі з невеличкими пакетами в руках, де, певно, зберігається завбачливо припасений з дому тормозок, і касками, якими вони майже синхронно барабанять по кабмінівському парапету.

Наше вугілля не реалізується, його повно, склади забиті, а держава не бере, – скаржиться учасник пікету, працівник шахти “Ждановська”.

– А чому?

Електростанції забиті, бо купили вугілля у Росії і Польщі. А свій не хочуть брати. Ясна річ, що той дешевший. Але вони вкладають гроші у вугільну промисловість Польщі та Росії. А ми страждаємо. Шахта рентабельна. Гарне майбутнє.

Наша шахта може видобувати 70–80 тисяч тонн на місяць. А зараз ми видобуваємо 20 тисяч, – підключається до розмови ще один гірник. – Людей у безплатні відпустки відправили. Вугілля нікому не потрібне. На шахті вже терикон вугілля, уявляєте? 150 тисяч лежить, якщо не більше.

– Як гадаєте, хто винен у ситуації, що склалася?

Винна Тимошенко. Вона прем’єр-міністр, вона вугілля закупила закордоном.

Окрім працівників шахти “Ждановська”, у пікеті беруть участь ще два орендних вугледобувних підприємства ОП «Шахтоуправління імені В.І.Чапаєва» і ТОВ «Шахта «Світанок». Вимога у всіх одна – щоб «Вугілля України» виконало свої зобов`язання відповідно до укладених договорів і відновило прийом вугілля, яке видобуваються шахтами, не підпорядкованими Міністерству вугільної промисловості.

Як повідомив голова ЦК профспілки працівників вугільної промисловості Віктор Турманов, щомісячно виплачуючи податки, кожна з цих шахт забезпечує поповнення бюджету на суму від 750 до 900 тис. грн. За його словами, водночас дискримінаційна політика «Вугілля України» щодо шахт недержавної форми власності може спричинити їх закриття і фактично залишити без роботи понад 4,5 тисячі шахтарів.

Тільки щоб виплатити заробітну плату, розрахуватися з комунальними боргами, за оренду та провести податкові платежі й обов’язкові відрахування, щомісяця потрібно реалізовувати 60 тисяч тонн видобутого вугілля. Наприклад, сьогодні ДП «Вугілля України» приймає від Шахтоуправління імені В.І.Чапаєва за чинною квотою тільки 2,5 тис. тонн продукції. У результаті грошей від реалізації вугілля вистачає лише на оплату спожитої електроенергії за місяць, – сказав Турманов.

11-а ранку, а до пікетувальників досі не вийшов жоден посадовець. Поступово невеличкими групками шахтарі починають переміщатися до Маріїнського парку. Там відбувається роздача пайків. Пластикові ланч-бокси з гречкою, сарделькою, яйцем, помідором, шматок хліба і маленька упаковка соку – це сьогоднішній обід гірників. Деякі рятують спрагу пивом на розлив, що продається в літніх кафе.

 – Хлопці, дорогенькі, хто поїв, давайте рухатися до Кабміну, – лунає з рупора жвавий голос.

Відбувається повільна ротація шахтарів.

До одного зі столиків в літньому кафе, де саме обідають гірники, підходять циганчата. Поживитися їм не вдалося. Шахтарі самі прийшли вибивати “чесно зароблені” гроші. Але бачу, як чоловіки віддають свої ще не розпаковані соки, і циганчата, цілком задоволені, біжать далі.

Зарплату платять частинами. Буває і 25%, і 50%. Оце ми тільки за березень отримали, – скаржиться гірник Андрій з шахти “Ждановська”.

За квітень досі не отримали. А за травень, кажуть, і не чекайте, – розповідає Віктор Олександрович з Шахтоуправління імені Чапаєва. – Ми хочемо одного – щоб у нас забрали вугілля і заплатили за нього. Усе. І далі продовжувати працювати.

Шахтарі скаржаться на байдужість влади. Кажуть, приїхали о шостій ранку, уже півдня простояли і жоден політик до них не вийшов.

Хоч би міністр вугільної промисловості вийшов, поговорив з народом, – обурюється Віктор Олександрович. – Хоча, як на мене, йому вже пора на пенсію.

Донецькі гірники запевняють, що це не денна акція і обіцяють стояти до останнього.

І завтра ми будемо, і післязавтра, поки не вирішиться наше питання. Коли ми поїдемо, після нас приїдуть наступні. Ми сидимо без зарплати. Розумієте?

Але українським посадовцям зараз не до шахтарів. Останні кілька тижнів і в парламенті, і в уряді, і в Секретаріаті Президента активно мусується питання створення широкої коаліції. Я вирішила поцікавитися в представників вугільної промисловості, як би вони поставилися до такого союзу і чи бачать вони в ньому шлях до розв’язання своїх проблем.

Це може бути тільки тимчасово...Воно б, може, щось і дало, якби вони працювали на благо країни. А так піде звичний поділ портфелів.

Якщо в Партії регіонів солідні мужики – подивіться на Азарова, Єфремова, Януковича, то в БЮТ і “Нашій Україні” – молоді обличчя. Я розумію, що вони може і перспективні, але всі вони там куми, свати та брати...

Хай би вони об’єдналися, відкинули свої амбіції та працювали на благо народу.

Якщо широка коаліція буде, то може хоч якісь зрушення будуть. Без Партії регіонів вони все одно нікуди не підуть. Потрібно або об’єднуватися, або триватиме такий самий бардак у країні, як зараз.

...Повертаючись із мітингу до редакції, випадково почула фразу з телефонної розмови молодого гірника:

Та в мене все нормально. Тільки сказали, що насправді все це марно...

Анна Ященко

Фото УНІАН

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