ВР планує розширити повноваження органів студентського самоврядування

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону України „Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" (щодо питань студентського самоврядування)”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 326 із 438 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується внести суттєві зміни до закону про вищу освіту щодо функціонування студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України.

Згідно з документом, органам студентського самоврядування надаються конкретні функції з організації студентського життя та участі в навчальному процесі вузу.

Органам студентського самоврядування передбачається передати квоту у розмірі 15% у складі вчених рад вишів, що враховуватиме інтереси студентства в процесі прийняття рішень в навчальному закладі.