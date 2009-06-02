Чергове самогубство в Білоцерківській виправній колонії №35

У Білоцерківській виправній колонії №35 сьогодні покінчив життя самогубством засуджений Дмитро Остафійчук.

Про це УНІАН повідомили у Вінницькій правоазхисній групі.

За інформацією, яку правозахисники змогли отримати нелегальним шляхом і яку не мають можливості перевірити, засуджений вдався до самогубства після конфлікту зі співробітниками колонії та погроз з їхнього боку. Як повідомляє ВПГ, зі слів очевидців самогубства, Д.Остафійчук залишив передсмертну записку із поясненням обставин свого вчинку, проте її забрали співробітники адміністрації, які тепер заперечують існування записки.

Наразі тіло в`язня вивезено з колонії в невідомому напрямку; правозахисники припускають, що воно може перебувати в приміщенні Білоцерківського моргу. "Хоча самогубство засуджених, які перебувають під повним контролем і опікою держави є надзвичайною подією, що вимагає негайного інформування суспільства Державний департамент України з питань виконання покарань не спішить повідомити про трагедію. Жодна інформація на сайті ДДВП про цю трагедію відсутня", - заявляють у Вінницькій правозахисній групі.

Раніше Вінницька правозахисна група повідомляла про те, що адміністрація Білоцерківської колонії №35 всупереч закону не надала антиретровірусної терапії хворому на ВІЛ-інфекцію засудженому Андрію Ш. та не реагувала на скарги інших засудженихна рабську працю та принизливе ставлення з боку адміністрації. "Наразі ми маємо інформацію про те, що під тиском громадськості з середини травня засуджений Ш. почав отримувати лікування, проте складною залишається ситуація щодо інших ВІЛ-інфікованих засуджених", - повідомляють правозахисники.

Вінницька правозахисна група звертається до Уповноваженого ВР України з прав людини з проханням направити представників Секретаріату Уповноваженого для участі разом з громадськістю в розслідуванні обставин самогубства засудженого Д.Остафійчука та скарг, що надходять від засуджених БВК №35.

"Самогубства та самокаліцтва доведених до відчаю засуджених свідчать про повне професійне банкрутство керівництва української пенітенціарної системи, яку недарма в народі називають «державним департаментом катувань», - зазначає Вінницька правозахисна група.

"Попри те, що відповідальність за діяльність керівництва пенітенціарної системи несе особисто Президент України, який за законом призначає і звільняє голову державної кримінально-виконавчої служби, ми закликаємо Кабінет Міністрів України разом з опозиційним урядом негайно активізувати діяльність по створенню ефективних національних превентивних механізмів проти катувань відповідно до міжнародних зобов‘язань України", - сказано у тексті повідомлення правозахисників.