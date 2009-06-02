3 червня - 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Вилучення з системи вищої освіти курсу історії України: чому історики та науковці проти?”. Питання: Хто і навіщо вилучає курс історії України з системи вищої освіти? Як це вплине на сприйняття історичного минулого молодим поколінням? Яким чином цей “експеримент” відобразиться на свідомості молодих українців? Буде оприлюднено офіційний відкритий лист-звернення до Президента України, Прем’єр-міністра, Голови ВРУ та міністра освіти та науки України. Учасники: Лариса Масенко, доктор філологічних наук, зав.кафедри української мови НаУКМА; Юрій Терещенко, доктор історичних наук, професор, зав.кафедри історії України та зарубіжних країн Київського національного лінгвістичного університету; Юрій Мицик, доктор історичних наук, професор кафедри історії НаУКМА; Ярослав Калакура, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки КНУ ім.Т.Шевченка (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 278 48 95, 095 828 13 38o.uastinova@krasni.com.ua.