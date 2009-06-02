4 червня о 12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему : “Батьки засуджених до вічного ув’язнення по справі “Дніпропетровських маніяків”: хто винен насправді?”. Йтиметься про гучну кримінальну справу “серійних вбивць”, яка мала місце у Дніпропетровську. Чи дійсно засуджені “серійні вбивці”? Чому батьки засуджених вважають що їх діти невинні? Які документальні підстави, вони для цього мають? Що це батьківська любов чи вимога справедливості? Результати власного розслідування, матеріали та документи оприлюднять на прес-конференції: Ігор Саєнко, Володимир Супрунюк , адвокат Олександр Плахотнюк (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.