Тимошенко зобов’язала міністра освіти порадитися із студентами

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зобов’язала міністра освіти Івана ВАКАРЧУКА провести круглий стіл зі студентами стосовно останніх освітянських нововведень.

Про це повідомили УНІАН у Київському осередку Всеукраїнської молодіжної організації “Фундація регіональних ініціатив”.

“З метою спільного пошуку шляхів розв’язання найважливіших студентських проблем прошу організувати та провести зустріч у форматі круглого столу з лідерами студентських та молодіжних організацій України. Про результати інформуйте мене особисто”, - йдеться у листі прем’єра, копію якого одержали сьогодні лідери студентських та молодіжних організацій.

Як повідомлялося, студентські та молодіжні організації України вимагають призупинення дії постанов №369 і №133 та розпорядження №416-р Кабінету міністрів, що передбачають запровадження плати за цілий ряд послуг у ВНЗ, а також наполягали на проведенні повноформатних консультацій з молоддю з приводу зазначених документів. Незадоволена молодь і планами Міністерства освіти і науки позбавляти стипендій за одну “трійку”.

Крім того, днями ряд студентських та молодіжних організацій заявили про проведення всеукраїнської акції протесту проти зазначених освітянських ініціатив.