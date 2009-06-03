Тимошенко зобов’язала міністра освіти порадитися із студентами

10:55, 03 червня 2009
Права людини
0

Щодо останніх нововведень

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зобов’язала міністра освіти Івана ВАКАРЧУКА провести круглий стіл зі студентами стосовно останніх освітянських нововведень.

Про це повідомили УНІАН у Київському осередку Всеукраїнської молодіжної організації “Фундація регіональних ініціатив”.

“З метою спільного пошуку шляхів розв’язання найважливіших студентських проблем прошу організувати та провести зустріч у форматі круглого столу з лідерами студентських та молодіжних організацій України. Про результати інформуйте мене особисто”, - йдеться у листі прем’єра, копію якого одержали сьогодні лідери студентських та молодіжних організацій.

Як повідомлялося, студентські та молодіжні організації України вимагають призупинення дії постанов №369 і №133 та розпорядження №416-р Кабінету міністрів, що передбачають запровадження плати за цілий ряд послуг у ВНЗ, а також наполягали на проведенні повноформатних консультацій з молоддю з приводу зазначених документів. Незадоволена молодь і планами Міністерства освіти і науки позбавляти стипендій за одну “трійку”.

Крім того, днями ряд студентських та молодіжних організацій заявили про проведення всеукраїнської акції протесту проти зазначених освітянських ініціатив.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter