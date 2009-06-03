У рейтингу свободи преси Україна спустилася на 5 сходинок
10:58, 03 червня 2009Права людини
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Версія Freedom House
У рейтингу свободи преси Україна опустилася на 5 сходинок – на 115-те місце.
Про це йдеться в новому звіті правозахисної компанії Freedom House, передає “5 канал”.
На рівень свободи преси в Україні впливає політична ситуація в державі, яка політизує ЗМІ, вважають фахівці "Freedom House.
Між тим Україна хоч і опустилася на п`ять сходинок, однак залишається у категорії "частково вільна".
Традиційно очолюють список країни Півночі Європи і Балтії: Ісландія, Фінляндія, Естонія. А до переліку держав, де ЗМІ відчувають найбільший тиск, із СНД потрапили Росія (174-те місце) і більшість азійських. Найгірша ситуація зі свободою преси - у Північній Кореї.
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