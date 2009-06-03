Шахтарі знову прийшли під Кабмін

Сьогодні о 9-й годині ранку шахтарі двох орендних і одного приватного вугледобувних підприємств і профспілка працівників вугільної промисловості (ПРУП) Федерації профспілок України (ФПУ) відновили акцію протесту біля стін Кабінету міністрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФПУ, учасники акції вимагають, щоб ДП «Вугілля України» відновило прийом вугілля, яке видобувається шахтами, що не підпорядковані Міністерству вугільної промисловості.

Для цього, зазначили в ФПУ, необхідно ліквідовувати тіньові схеми реалізації вугілля в Україні, що дозволить збільшити квоти на його постачання на електростанції для вугледобувних підприємств як державної, так і приватної форми власності.

За словами голови профспілки працівників вугільної промисловості Федерації профспілок України Віктора ТУРМАНОВА, відмова ДП «Вугілля України» виконати свої зобов`язання за укладеними раніше угодами на реалізацію вугілля, яке видобувається шахтами ОДО АП «Шахтоуправління ім. В.І. Чапаєва», ЗАТ «Шахта «Ждановська» і ТОВ «Шахта «Світанок», а також відмова від реалізації в повному обсязі вугілля, що видобувається державними підприємствами, пов’язана, перш за все, з розвитком тіньового ринку вугілля в Україні та відвантаженням українським ТЕС вугілля, яке видобувається нелегальним шляхом.

«За нашими даними, щорічно нелегальними шахтами видобувається близько трьох тонн вугілля. Увесь він реалізується в Україні за ціною близько трьохсот гривень за тонну. Тоді як вугілля, що видобувається законним шляхом, коштує в два рази дорожче. І саме це є основною причиною того, що українським вугледобувним підприємствам не вдається сьогодні забезпечувати збут своєї продукції в повному об`ємі», - сказав В.ТУРМАНОВ

Він повідомив також, що на зустрічі за участю представників ПРУП і шахтарів з міністром вугільної промисловості Віктором ПОЛТАВЦОМ і керівником Міністерства палива та енергетики України Юрієм ПРОДАНОМ, що відбулася 2 червня, не вдалося досягти якого-небудь результату.

«Профспілка і шахтарі мають намір домагатися зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО та продовжити безстрокову акцію протесту в Києві», - сказав В.ТУРМАНОВ.

Він відзначив, що шахтарі, що приїхали до Києва, налаштовані дуже серйозно і мають намір продовжувати акцію протесту стільки, скільки буде потрібно.

Як повідомлялося раніше, акції беруть участь гірники орендних підприємств ОДО АП «Шахтоуправління імені В.І. Чапаєва», ЗАТ «Шахта «Ждановська» і ТОВ «Шахта «Світанок». В даний час на складах даних підприємств знаходиться понад 60 тисяч тонн вугілля.