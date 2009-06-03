ВР планує зняти обмеження на одержання засудженими посилок

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону щодо зняття обмежень на одержання засудженими посилок та бандеролей.

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект “Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України” проголосували 374 народних депутати з 437, зареєстрованих в сесійній залі.

Згідно з законопроектом, число посилок (передач) і бандеролей, що одержують засуджені, які тримаються в колоніях, не обмежується. Максимальна вага однієї посилки або бандеролі визначається діючими поштовими правилами. Важкохворі засуджені, вагітні жінки, жінки, які мають дітей у будинках дитини при виправних колоніях, інваліди першої та другої груп, незалежно від призначеного їм виду виправної колонії, можуть одержувати посилки (передачі) і бандеролі в необмеженій кількості і асортименті, який визначається медичним висновком.

Лікарські засоби і вироби медичного призначення, які одержують засуджені відповідно до медичного висновку, не включаються в число посилок (передач) і бандеролей. Вони направляються до медичної частини колонії для лікування цих засуджених.

Згідно з законопроектом, засуджені у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання мають право: витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів першої потреби гроші, зароблені у виправній колонії, в сумі до ста відсотків мінімального розміру заробітної плати; одержувати щомісяця короткострокове і один раз на три місяці тривале побачення; одержувати посилки (передачі) і бандеролі.