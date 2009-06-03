Міжвідомча група з протидії корупції ініціює зміни до законодавства

Міжвідомча робоча група з питань протидії корупції ініціює законодавчі зміни для запобігання корупційним правопорушенням.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, зазначивши, що засідання Міжвідомчої робочої групи з протидії корупції пройшло вчора, 2 червня, за участю президента Групи держав Ради Європи поти корупції «GRECO» Драго КОСА.

Так, за результатами засідання вирішено рекомендувати Генеральній прокуратурі спільно зі Службою безпеки України направити до профільного Комітету Верховної Ради проект закону «Про Державну службу розслідувань» для внесення його для розгляду парламенту.

Також рекомендовано керівництву Державної податкової адміністрації підготувати пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства у сфері оподаткування, зокрема, для мінімізації безпосереднього спілкування посадовців із платниками податків та запровадження додаткових перевірок для кандидатів на керівні посади в органи ДПА (починаючи від начальника відділу).

Крім того, під час засідання заступник генерального прокурора Микола ГОЛОМША розповів про те, що нині у Генрокуратурі на контролі перебуває питання протидії хабарництву та корупції у навчальних закладах. «Проведені перевірки засвідчили наявність порушень законодавства щодо забезпечення конституційних прав громадян на безоплатне здобуття освіти, при прийомі іспитів під час екзаменаційних сесій, призначенні та виплаті стипендій тощо», - сказав він. Зокрема, за даними М.ГОЛОМШІ, прокуратура Одеської області направила до суду кримінальну справу щодо заступника декану Одеського факультету Київського університету культури, яка вимагала та отримала від студента 12 тис. грн. хабарів за прийом іспитів. Загалом за наслідками проведених перевірок у галузі освіти цього року порушено 51 кримінальну справу, повідомив М.ГОЛОМША.

У свою чергу співголова Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції голова СБУ Валентин НАЛИЧАЙЧЕНКО висловив переконання, що необхідно активно запроваджувати превентивні методи: «Дієві законотворчі кроки, орієнтовані на міжнародний досвід, та активна громадянська позиція населення є тим підґрунтям, яке дозволить ефективно запобігати корупційним правопорушенням». В.НАЛИВАЙЧЕНКО, зокрема, запропонував найближчим часом звернутись до Верховної Ради з проханням прискорити прийняття Закону України про доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави.