Європейських експертів пускатимуть до в`язниць без спецдозволу?

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону “Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо забезпечення прав засуджених осіб в установах виконання покарань".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 372 народних депутатів з 437, зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом закону передбачено заборону щодо дискримінації засуджених за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігійних, політичних та інших переконань, національного або соціального походження, майнового стану, сімейного становища або за іншою ознакою.

Крім того, буде розширено повноваження щодо громадського контролю. Так, без спецдозволів допускатимуться на території установ виконання покарань члени Європейського Комітету із запобігання катувань чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню та голова та члени спостережних комісій. Крім того, таке право буде мати міністр юстиції України.

Згідно з законопроектом, новоприбулі до виправного центру проходять медичне обстеження з метою виявлення інфекційних та інших захворювань протягом чотирнадцяти діб. Під час обстеження вони тримаються в окремих приміщеннях. Крім того, розширено право осіб, засуджених до обмеження волі, на пересування у межах виправного центру (за межами гуртожитку) без дозволу.

Законопроектом пропонується скасувати тримання жінок у дільницях посиленого контролю. Проектом закону передбачається приведення розміру мінімальної жилої площі на засудженого у відповідність до європейських стандартів, (а саме - 4 кв. м. проти діючого - 3 кв. м.).

Всім засудженням надається дозвіл на отримання посилок без обмежень, а засудженим, що перебувають у колоніях з мінімальним рівнем безпеки, на отримання кореспонденції без її перегляду . Також змінюються умови тримання для засуджених до довічного позбавлення волі, а саме: збільшується кількість короткострокових побачень з одного разу на півроку, до одного на квартал; закріплюється те, що жінки, які засуджені до довічного позбавлення волі, розміщуються, як правило, у секторах середнього рівня безпеки виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання.