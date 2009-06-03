Громадянська Асамблея вимагає знайти вбивць захисника Жукового острова

Громадянська Асамблея України (ГАУ) вимагає від вищого керівництва держави та правоохоронних органів з’ясувати причини жорстокого вбивства у Києві активіста-еколога Олексія Гончарова та жорстокого побиття його дружини.

Про це йдеться у відкритому зверненні Оргкомітету ГАУ до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та міністра охорони навколишнього природного середовища Георгія ФІЛІПЧУКА.

Автори звернення зазначають, що впродовж останніх років О.Гончаров неодноразово звертався до правоохоронних органів з вимогами припинити незаконні роботи з гідронамиву та видобутку піску в природному ландшафтному заказнику «Острів Жуків».

“Ми переконані, що саме бажання помсти, підігріте усвідомленням повної безкарності, спонукало організаторів цього кримінального бізнесу переступити через людське життя”, - заявляють в ГАУ.

Автори листа зазначають, що захисники довкілля в Україні не вперше стикаються з насильством з боку тіньових ділків, які отримують надприбутки з “хижацької експлуатації природних ресурсів, але вперше ціною за активну громадянську позицію стало життя”.

Оргкомітет ГАУ вважає, що вбивство людини через її активну громадянську позицію є невипадковим.

“Це вбивство – закономірний результат багаторічного ігнорування владою всіх рівнів ролі й значення громадянського суспільства для країни, небажання і недопущення суспільного діалогу щодо значущих для країни і людей питань, приниження ролі громадянина в управлінні своєю державою”, - переконані Громадянській Асамблеї України.

Від правоохоронних органів ГАУ вимагає, перш за все, знайти та покарати замовників вбивства та вбивць О.Гончарова.

Крім того, в ГАУ вимагають з`ясувати причини вбивства еколога та вжити відповідних заходів з недопущення подібних трагедій у майбутньому. Зокрема, мова йде про оприлюднення відомостей про всі компанії, які отримали ліцензії на видобуток піску, гравію, каменю тощо та географію дії цих дозволів, а також про проведення розслідування всіх фактів незаконного видобутку піску та гідронамивів на території заказника «Острів Жуків», інших природоохоронних територіях України, а також інформувати громадськість про хід та результати цих розслідувань.

Автори звернення також вимагають терміново розробити та затвердити спеціальні заходи з підсилення оперативного контролю за природокористуванням на природоохоронних територіях, включаючи створення воєнізованих мобільних підрозділів з розширеними повноваженнями.

*** Громадянська Асамблея України є ініціативою, спрямованою на створення національного та регіональних майданчиків для обговорення, консолідації та висловлення позицій представників громадських організацій щодо стратегічних проблем українського суспільства. Організаційну та фінансову підтримку діяльності ГАУ надає Міжнародний фонд “Відродження”.

Як повідомляв УНІАН., 26 травня о 12.00 двоє невідомих убили 59-річного жителя Голосіївського району міста Києва О.Гончарова у дворі його власного будинку. Ці ж особи побили його дружину. Останні два роки до смерті О.Гончаров добивався припинення незаконного видобутку, намивання і продажу піску на Жуковому острові декількома комерційними фірмами. Напередодні трагедії він водив на місця незаконного видобутку піску знімальну групу одного з центральних телеканалів.

2 червня, громадські активісти та екологи заявили, що пов’язують вбивство О.Гончарова з його діяльністю по захисту Жукового острова.