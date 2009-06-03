4 червня, об 11.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться засідання "круглого столу" на тему: «Перспективи парламентської диктатури в Україні: країна без «завтра»".

Під час заходу експерти обговорять переваги та недоліки парламентської форми правління для сучасної України, а також спробують відповісти на питання, кому вигідна парламентстька республіка в Україні та, хто повинен приймати нову Конституцію; і зрештою - до чого може призвести ліквідація інституту президентства.

На захід запрошені:Марина Ставнійчук -заступник Глави Секретаріату Президента України; Роман Марченко - ВМГО «Українська молодіжна інформаційна агенція», політолог, медіа-консультант; Костянтин Рудик -голова правлінняКГО «Громадський захисник»; Василь Сагадюк - правник,ВГО «Фонд регіональних ініціатив»; Максим Розумний - політолог, доктор політичних наук; Андрій Юсов - президент ВГО «Інститут національних інтересів»;Володимир Цибулько - політтехнолог; Анатолій Дністровий - політолог, письменник, кандидат філософських наук; Вадим Карасьов - директор Інституту глобальних стратегій; Михайло Ратушний- голова правління, Інститут державного правознавства;

Богдан Червак - Київська міська організація ОУН, провідник; Олександр Григорович -ВГО «Громадянська позиція» /А.Гриценко/, відповідальний координатор по м.Києву; Володимир Грабовський - політолог;Олександр Палій - політолог; Володимир Горбач - політолог; Ігор Коліушко - експерт-правник, політолог; Віктор Мусіяка - голова партії «Вперед, Україно!», народний депутат України III, IV скликань; Борис Безпалий -народний депутат України III, IV, V скликань; Олександр Шморгун - політолог; Роман Кухарук - президент центру «Свобода слова»; Андрій Мохник - голова КМО ВГО «Свобода»; Ростислав Павленко - директор програми "Школа політичної аналітики" при НАУКМА, доцент; Остап Кривдик -політолог; Леонід Казаченко - голова Аграрної Конфедерації України; Юрій Радухін - Інститут національних інтересів, політолог; Віктор Чумак - політолог; Степан Хмара - народний депутат України III, IV, V скликань; Андрій Осмоловський- президент Союзу консультантів з економіки і права;

В`ячеслав Брюховецький - ректор Національного університету Києво-Могилянська академія; Євген Золотарьов - співголова Ліберального українського клубу, Сергій Петько - представник Київської міської організації ВГО «Фронт змін»; Анатолій Авдієвский - художній керівник хору імені Вірьовки; Борис Олійник - голова ВГО «Фонд культури», поет; Богдан Ступка -художній керівник Національного театру ім.І.Франка; Володимир Чепелик -голова Національної спілки художників України; Руслана Лижичко - співачка, народна артистка України.

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