В Україні введуть комендантську годину?

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО вважає, що обмеження перебування дітей і підлітків після 22 години у громадських місцях без супроводу батьків має бути затверджене законодавчо.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету Міністрів України.

Ю.ПАВЛЕНКО наголосив, що в розроблених міністерством пропозиціях законодавчих змін питання стоїть не просто обмежити перебування на вулиці дітей та підлітків у нічну пору. Акцент робиться на державному впливі на підвищення відповідальності батьків та інших дорослих за виховання та здоров`я і життя дитини в цілому.

Сьогодні згадані проекти законодавчих змін перебувають на узгодженні з відповідними міністерствами і найближчим часом будуть подані на розгляд Верховної Ради України.

Зокрема, зміни будуть внесені до Закону про охорону дитинства та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Статтю 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується доповнити частинами 5 та 6, в яких визначається попередження або стягнення штрафу – від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за "залишення батьками або особами, що їх замінюють, дітей, які не досягли 16-річного віку, без нагляду, що призвело до перебування цих дітей після двадцять другої години без поважних причин на вулиці чи в громадських місцях".

За словами міністра, держава при цьому має розуміти, що сама по собі заборона ефективною бути не може. Тож завдання держави – не просто заборонити, а запропонувати інший спосіб проведення вільного часу для дітей. Першочерговим завданням Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО визначає будівництво нових спортивних майданчиків, створення та розвиток мережі клубів за інтересами, позашкільних закладів. "Плавати, поганяти з друзями в м’яча, піти на гурток з авіамоделювання чи електроніки - це ефективніший метод самовираження, ніж нічна вулиця чи бар", - додав міністр.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, законопроект відповідає Національному плану дій на виконання Конвенції ООН про права дитини. "У Конвенції передбачено, що кожна держава повинна підпорядковувати своє законодавство інтересам дитини, посилюючи відповідальність дорослих за захист прав дітей, за їх майбутнє. Це стосується усіх дорослих, у першу чергу батьків", - зазначив Юрій Павленко.