У прокуратурі кажуть, що ув’язнених ніхто не бив – тільки штовхали

Прокуратура заявляє про безпідставність заяв Вінницької правозахисної групи про побиття ув’язнених в Городищенській виправній колонії №96 у Рівненській області.

Про це повідомив прокурор з нагляду за дотриманням законів при виконанні судових рішень в кримінальних справах прокуратури Рівненської області Роман Беган.

За словами Бегана, 27-30 травня в колоніях області проводилися обшуки по виявленню і вилученню предметів, якими заборонено користуватися засудженим.

Він також повідомив, що під час обшуку в колонії був присутній його помічник, який проводив планову перевірку умов утримання засуджених, засуджених до довічного тюремного ув’язнення.

Помічник прокурора також контролював проведення обшуку.

Такі обшуки проводять в колоніях 1 раз на 3 місяці.

Зведений загін у складі 12 співробітників різних виправних установ області в ході перевірки виявив і вилучив у засуджених заборонені предмети - саморобні гральні карти і 4 мобільних телефони.

Беган заявив, що ніякі спецзасоби і заходи фізичної дії до засуджених не застосовувалися.

Він також відмітив, що перевіряючі були в спецодягу, який передбачений для проведення таких заходів.

Він не заперечує можливості, що під час проведення обшуку когось з ув’язнених штовхнули.

У Городищенській колонії відбувають покарання особи, що вчинили особливо тяжкі злочини, пише proUA.

Раніше Вінницька правозахисна група попросила уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніну Карпачову ініціювати розслідування побиття засуджених в Городищенській виправній колонії №96 у Рівненській області.

Згідно з повідомленням координатора Вінницької правозахисної групи Дмитра Гройсмана, 28 травня близько 7:00 на територію Городищенської виправної колонії №96 була введена група в складі близько 30 чоловіків в чорному обмундируванні без знаків приналежності до яких-небудь офіційних структур, які побили засуджених.

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