Унікальне судове засідання: Людина просиділа в тюрмі 8 років просто так?!

5 червня о 10 годині в приміщенні Верховного суду України за адресою вул. Пилипа Орлика, 4а відбудеться слухання справи Яременка. Унікальність цього засідання полягає в тому, що вперше Верховний суд України на підставі рішення Європейського суду з прав людини може скасувати рішення національних судів.

Інформація про справу:

У 2001 році Яременка затримали за підозрою вчинення вбивства.

Незабаром, після допиту слідчого, на якому не був присутній захисник, він «добровільно» написав явку з повинною, де повністю зізнався у вбивстві, яке йому інкримінували.

Під час відтворення обставин вбивства Яременко в присутності адвоката робить заяву, що слідчий та працівники міліції примусили його написати такий документ.

На Яременка тиснуть, і він пише заяву про відмову від адвоката. Захисника було відсторонено від ведення справи, а його клопотання про медичне обстеження, аби виявити сліди побоїв, розглянуто не було.

В результаті Яременка було засуджено до довічного ув’язнення лише на підставі «явки з повинною», яку він написав під примусом.

Європейський суд визнав, що цей доказ не може бути прийнятним у справі через незаконність його отримання. Інших доказів вини просто не було.

Європейський Суд з прав людини визнав вину України в порушенні права на справедливий суд та визнав застосування до заявника жорстокого поводження.

Рішення Європейського суду з прав людини можна знайти тут: http://hrlawyers.khpg.org/index.php?id=1230219738