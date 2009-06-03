Круглий стіл на тему: «Проблеми законодавчого забезпечення захисту трудових та соціально-економічних прав та інтересів трудящих»

4 червня - 11-00- Круглий стіл на тему: «Проблеми законодавчого забезпечення захисту трудових та соціально-економічних прав та інтересів трудящих». Запрошені керівники всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань, роботодавці, народні депутати України, представники Секретаріату Президента України, Міністерства праці і соціальної політики України, Міжнародної організації праці та ін.(“Українські новини”, вул.. Еспланадна ,20). Телефон: 5010286, nkpu@i.ua.

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