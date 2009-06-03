Богохульство - це не злочин

Європейська Комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) рекомендує ПАРЄ не кваліфікувати богохульство як кримінальний злочин та не карати за образу релігійних почуттів віруючих.

Про це повідомляє Інститут релігійної свободи.

На думку Венеціанської комісії, образу релігійних почуттів віруючих необхідно розмежувати з образою на підставі належності до певної релігійної групи та у зв’язку з цим не передбачати за такі дії покарання.

При цьому "богохульство не слід кваліфікувати у якості кримінального злочину", – наголошується в річному звіті комісії, текст якого знаходитися в розпорядженні ІРС.

Вказані рекомендації були зроблені на підставі доповіді Венеціанської комісії на тему «Співвідношення свободи вираження думок і свободи релігії: проблема регулювання та звинувачень у богохульстві, релігійній образі та підбурюванні до релігійної ненависті», який комісія підготувала на прохання Парламентської Асамблеї та ухвалила на своєму 76-му пленарному засіданні 17-18 жовтня 2008 року. Висновком доповіді є “пропозиція нової етики відповідальних міжкультурних відносин – у Європі та світі”.

"Однак для слідування нашій позиції, ми не можемо покладатися лише на нашу репутацію, проте нам необхідна добра воля країн – учасників [Ради Європи – ІРС], підтримка з боку політичних органів Ради Європи та широкої громадськості, добре поінформованої через мас-медіа", – заявив голова Венеціанської комісії Ян Хельгесен, представляючи Комітету міністрів річний звіт Комісії.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій у своєму спеціальному зверненні до громадськості від 2 червня 2006 року акцентувала увагу на необхідності поваги релігійних почуттів, символів та традицій. У цьому зверненні зокрема було відзначено, що "церкви і релігійні організації України глибоко поважають право на свободу слова і самовираження, оскільки це священний дар Творця людям". При цьому духовні лідери України відзначили, що "проповідувані ними духовні і моральні цінності вступають в гостру суперечність з сучасними так званими `ліберальними цінностями`, за якими проглядається егоїзм, гедонізм, аморальність і споживацьке ставлення до життя".

Довідка ІРС. Чинні положення Кримінального кодексу України встановлюють кримінальну відповідальність за образу почуттів громадян у зв`язку з їхніми релігійними переконаннями (стаття 161), за пошкодження релігійних споруд чи культових будинків (стаття 178), за незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь (стаття 179) та за перешкоджання здійсненню релігійного обряду (стаття 180).

УГСПЛ