Більшість американців виправдовують застосування тортур

Трохи більше половини американців вважає застосування тортур виправданим принаймні в деяких випадках, про це свідчать результати соціологічного опитування Associated Press і компанії GFK. При цьому кількість прихильників і противників закриття в`язниці для терористів в Гуантанамо виявилася приблизно рівною (по 47 відсотків). Опитування проводилося в період з 28 травня по 1 червня, в ньому взяли участь тисяча повнолітніх американців.

Хоча думки щодо тортур і Гуантанамо розділилися, опитування засвідчило, що переважна більшість американців (70 відсотків) довіряють президентові Бараку Обамі в питанні боротьби проти тероризму. В`язниця в Гуантанамо, яку Обама пообіцяв закрити, та застосування до терористів жорстких методів допиту, які критики вважають тортурами, - найбільш спірні елементи контртерористичної політики адміністрації Джорджа Буша, яка завершила роботу в січні.

Прихильники колишнього курсу, зокрема колишній віце-президент Дік Чейні, наполягають, що жорсткі методи допитів необхідні і виправдані, оскільки вони дозволяють одержати цінну інформацію, запобігти новим терактам і врятувати людські життя. Як показало опитування, схожої думки дотримуються 52 відсотки респондентів. У 2005 році, коли AP востаннє ставило аналогічне запитання, лише 16 відсотків американців вважали, що тортури можуть бути виправдані.

Ймовірно, активні виступи Чейні допомогли зростанню його рейтингу: згідно з результатами останнього опитування AP і GFK, позитивно до колишнього віце-президента ставиться майже чверть американців.

Лента.ру