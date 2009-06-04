Прокуратура порушила кримінальну справу щодо судді з Донецька

Прокуратура порушила кримінальну справу щодо судді Кіровського районного суду Донецька за винесення неправосудного рішення.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС.

Зокрема, за даними правоохоронців, ця суддя одноосібно, без дотримання необхідної судової процедури та проведення судового засідання, винесла неправосудне судове рішення про визнання права власності на самовільно зведені складські приміщення за директором відкритого акціонерного товариства.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 366 та ч.1 ст. 375 Кримінального кодексу України (службове підроблення та постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови).