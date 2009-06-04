ООН закликає світову спільноту захистити права відьом і чаклунок

Організація Об`єднаних Націй закликає світову спільноту захистити прав відьом і чаклунок.

Ця проблема стала предметом для обговорення на черговій сесії Ради ООН з прав людини, яка проходить у Женеві, повідомляє Центр новин ООН.

В інформації спеціального доповідача з питання про позасудові страти, страти без належного судового розгляду або довільні страти Філіпа ОЛСТОНА, крім таких проблем, як страти неповнолітніх в Ірані, пролунав різкий протест проти вбивств відьом і чаклунок.

У виступі спецдоповідача ООН зазначається, що в багатьох країнах світу зберігається віра у відьом. Існує безліч повідомлень про те, що жінок без жодного суду вбивали просто за підозрою в чаклунстві.

Зокрема, в Раді ООН з прав людини констатують, що є дані про численні підтверджені випадки вбивств в Центральноафриканській Республіці, Папуа-Новій Гвінеї, Танзанії й інших країнах. В одному з документів, на який посилається автор, зазначається, що в Танзанії жертвами вбивств щорічно стає до тисячі жінок.

«Це може видатися дуже езотеричною проблемою, – наголосив Ф.ОЛСТОН, - але під час моєї роботи я виявив, що це поширене явище. Я вважаю, що цьому питанню не приділяється належної уваги».

Він закликав Раду ООН визнати існування цієї проблеми і зажадати від держав - членів ООН, аби всі подібні злочини розглядалися як вбивства і розслідувалися належним чином.