ЄС хоче розібратися, наскільки Україна готова до скасування віз

Україна та Європейський Союз домовилися про початок роботи місій експертів ЄС з метою аналізу підготовки України до скасування візового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН, таке рішення було схвалено сьогодні на засіданні Трійки ЄС-Україна на рівні міністрів юстиції та внутрішніх справ у Люксембурзі.

Згідно з рішенням, виїзні місії експертів ЄС під час відвідувань України проводитимуть детальний аналіз ситуації у сфері безпеки документів, боротьби з нелегальною міграцією, безпеки та правопорядку тощо. За результатами роботи експертів будуть вироблені рекомендації щодо методології подальшого процесу визначення умов запровадження безвізового режиму поїздок громадян України до країн-членів ЄС.

Таким чином діалог про безвізовий режим виходить на новий, “операційний” рівень.

В ході сьогоднішнього засідання українська сторона також поінформувала колег з країн ЄС про заходи, які вживатимуться для якнайшвидшого виконання необхідних для безвізового режиму кроків, зокрема, активізації облаштування державного кордону України, здійснення глибоких реформ системи органів внутрішніх справ, створення єдиного Державного імміграційного органу.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали діалог про запровадження безвізового режиму 29 жовтня 2008 року. Принципове рішення щодо початку такого діалогу було схвалено 9 вересня на саміті Україна-ЄС в Парижі.

Зараз між Україною та ЄС діє угода про спрощення оформлення віз, яка передбачає фіксовану суму вартості віз в 35 євро, велику кількість пільгових категорій громадян, що не сплачують за візи, а також можливість надання багаторазових віз до країн-членів ЄС на термін до 5 років. Україна скасувала візовий режим для громадян ЄС в 2005 році.