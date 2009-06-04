З вересня студенти самі будуть замовляти предмети

Міністерство освіти та науки України планує запровадити з вересня у вищих навчальних закладах запровадити систему обов’язкових та необов’язкових предметів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр освіти та науки України Іван ВАКАРЧУК сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

“Ця схема почне реально працювати з вересня”, - сказав він.

За словами І.ВАКАРЧУКА, у міністерстві створено робочу групу, яка напрацювала декілька варіантів обов’язкових та необов’язкових курсів.

“Ми задекларуємо деякі дисципліни, які студенти зможуть обирати, їх може бути і 30, і 40 – на вибір студентів: хто хоче - економічну теорію чи антропологію. Це залежатиме від бажання студентів і того майбутнього, яке вони собі планують”, - пояснив міністр.

Водночас, він підкреслив, що введення системи вибору предметів буде автономним правом навчальних закладів.

“У кожному університеті є свої школи, які дадуть можливість на високому рівні викладати ці курси за вибором, тому це є правом вибору вищого навчального закладу дати перелік студенту”, - пояснив І.ВАКАРЧУК.

Міністр наголосив, що така практика активно використовується у європейських навчальних закладах.

”У нас була ідея дозволити студентам, як у європейських університетах, частину гуманітарних курсів обирати, тобто не диктувати всю гуманітарну частину освіти, а кожен студент особисто буде замовляти на наступний семестр ті курси, які він буде вважати властивими для його складу мислення та бажання”, - додав І.ВАКАРЧУК.