Міністерство освіти кличе студентів на переговори

Міністерство освіти та науки України планує створити робочу групу з врегулювання питань, пов’язаних з наданням учбовими закладами платних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр освіти та науки України Іван ВАКАРЧУК сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

“Я планую у вівторок (9 червня) зустрітися з лідерами студентських організацій, яка буде стосуватися всіх питань, а не лише платних послуг. Після цієї зустрічі буде створено робочу групу із студентів, а також із працівників міністерства, в рамках якої буде відпрацьований кожен пункт, що буде задекларований студентством”, - сказав І.ВАКАРЧУК.

За його словами, за результатами обговорення та пропозицій робочої групи Міністерство освіти та науки підготує та подасть на розгляд уряду відповідні документи.

“Конструктивні переговори кращі за будь-яких протести”, - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Кабмін ухвалив постанову №369 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України” (щодо розширення платних послуг, що можуть надаватися державними навчальними закладами).

24 квітня Національний студентський союз надіслав листи першим особам держави, які підписали понад 50 представників органів студентського самоврядування, молодіжних громадських організацій і студентських профспілок з 17 регіонів України, з вимогою залишити освіту доступною і зупинити дію постанови.

5 травня Президент України В.ЮЩЕНКО зупинив дію окремих положень постанови Кабміну від 14 квітня щодо розширення переліку платних послуг, які можуть надавати державні навчальні заклади.

7 травня на своєму позачерговому засіданні уряд ухвалив рішення скасувати платні послуги для студентів. Проект рішення був внесений особисто прем’єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, вона була обурена, коли дізналася про трактування ухваленого напередодні рішення щодо дозволу для навчальних закладів брати кошти за додаткові послуги.

11 травня на сайті Кабінету міністрів України було оприлюднене рішення уряду від 7 травня 2009 р. № 447 щодо скасування пунктів постанови від 14 квітня 2009 року №369. У цьому рішенні, зокрема, продовжували діяти норми, які дають можливість брати оплату зі студентів і аспірантів за відпрацювання практичних, лабораторних та семінарських занять з дисциплін, що були ними пропущені без поважних причин; проведення за “бажанням” учнів та студентів додаткових індивідуальних занять та консультацій; надання бібліотеками послуг з користування літературою понад установлені норми; забезпечення доступу до Інтернету та користування корпоративною електронною поштою; надання послуг, пов’язаних з підготовкою до захисту дисертацій тощо.