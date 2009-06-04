Кримінальна відповідальність тепер настає з 60 грн 50 коп.

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за викрадення чужого майна”.

Як передає кореспондент УНІАН, за даний закон проголосувало 306 із 427 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачено, що дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати тягне за собою накладання штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб.

Повторне протягом року вчинення правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладання штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.

Викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.