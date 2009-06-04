Американських журналісток судять у Північній Кореї за «ворожі дії»

Міжнародні журналістські організації Міжнародна жіноча медіа фундація (IWMF ) та «Репортери без кордонів» збирають підписи за звільнення американських репортерів Юни Лі (Euna Lee) та Лори Лінг (Laura Ling), ув`язнених у Пхеньяні (Північна Корея). Спільну петицію за звільнення журналісток буде передано до Північнокорейської місії ООН.

Журналісток американського телеканалу Current TV утримують під вартою у Північній Кореї від 17 березня. Умови, в яких вони перебувають, у зверненні IWMF схарактеризовано як нелюдські. 1 червня їхню справу почав розглядати Центральний суд Пхеньяна. Вирок, який загрожує журналісткам, – 15 років виправних робіт за нелегальний перетин кордону та «ворожі дії».

Приєднатися до збору підписів можна тут.

«Телекритика»