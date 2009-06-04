Судове засідання за позовом Олеся Ульяненка до Національної комісії з питань моралі

5 червня о 9.30 відбудеться судове засідання у справі за позовом Олеся Ульяненка до Національної комісії з питань моралі в Окружному адміністративному суді м. Києва (адреса суду: вул. Десятинна, 46) під головуванням судді Арсірія Руслана Олександровича.

Журналісти, які хочуть висвітлювати перебіг судового процесу (шляхом фото, аудіо фіксації процесу), повинні завчасно звернутися до судді Арсірія Р.О. (та СС: до голови суду) через канцелярію суду з письмовою заявою про це. Номер справи: №2-а-294292670

Якщо будуть питання щодо оформлення заяв - телефонуйте: 8 (050) 947-55-64.

Щоб потрапити до зали судових засідань, при собі необхідно мати посвідчення особи з фотографією (паспорт таабо водійське посвідчення або інше посвідчення особи: пенсійне тощо).

Згідно ст. 129 Конституції України судовий процес в Україні є гласним та відкритим. Хоча в цьому випадку є певні об`єктивні фактори: зала судових засідань маленька. Згідно з регламентом суду та КАС України, інформацію про присутніх осіб необхідно заносити до протоколу судового засідання тощо.